اليمن.. تنفيذ عمليات عسكرية واسعة على مواقع تحالف العدوان في نهم

جهينة نيوز:

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية، عمليات عسكرية نوعية على مواقع تحالف العدوان السعودي، في جبل النهدين بالقتب ، كما نفذوا عملية عسكرية أخرى على مواقع التحالف السعودي في القرن بجبهة نهم وأسفرت العمليات عن سقوط أعداد كبيرة من تحالف العدوان السعودي بين قتيل وجريح ، بالإضافة الى خسائر مادية كبيرة.

وتشهد مختلف جبهات القتال انكسارات متواصلة لتحالف العدوان السعودي.

وقد نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع تحالف العدوان السعودي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

المصدر: الإعلام الحربي