الخارجية: التحالف لم ينجح إلا في قتل الأبرياء السوريين

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، ان العدوان الذي قام به التحالف غير الشرعي على المواطنين السوريين في بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة في ريف مدينة البوكمال لايمكن تبريره.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قالت الخارجية: لا يمكن تبرير هذا العدوان الغادر ولا الحجج التي سوقها التحالف لتبرير المجزرة التي ارتكبها لأنه يعرف جيدا جغرافية المنطقة ولأن الغرض من الغارات كان للضغط على الأهالي الذين أعلنوا رفضهم دخول ميليشيات ما يسمى قوات سورية الديمقراطية "قسد" إلى قراهم

وأضافت الخارجية: التحالف غير الشرعي لم ينجح إلا في قتل الأبرياء السوريين وتدمير البنى التحتية السورية على طول نهر الفرات ولا سيما الجسور والمدارس ومنشآت ضخ المياه وتوليد وتحويل الكهرباء كما أصبحت مدينة الرقة الشهيدة رمزا فاضحا لوحشية الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها

وتابعت الخارجية: سورية تكرر دعوتها لبعض الدول الأعضاء في التحالف والتي ما زال لديها الحد الأدنى من الشعور الإنساني للانسحاب فورا من التحالف المشؤوم وعدم السماح لواشنطن وباريس ولندن بالاستمرار في تضليل المجتمع الدولي حول النوايا العدوانية الحقيقية لها في فرض هيمنتها وسيطرتها ومنطق القوة على شعوب العالم