أريتريا تعيد فتح سفارتها في إثيوبيا

جهينة نيوز:

قالت إثيوبيا، يوم الجمعة، إن إريتريا ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأحد، قبل زيارة الرئيس الإثيوبي أسياس أفورقي.

ونقلت إذاعة "فانا" عن المتحدث باسم الحكومة أحمد شيدي، قوله إن السفارة الإريترية ستكون جاهزة للعمل يوم الأحد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان وزير الإعلام الإريتري قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، إن زعيمي إثيوبيا وإريتريا قد وقعا اتفاقا ينص على "إنهاء حالة الحرب بين البلدين المتجاورين".

وقال الوزير يماني جبر ميسكيل على "تويتر" إن الاتفاق الموقع في العاصمة الإريترية أسمر بعد يوم من اجتماع قمة بين رئيس إريتريا إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ينص على أن "حالة الحرب القائمة بين البلدين قد انتهت"، بحسب ما نقلت "رويترز".