حملة عسكرية لملاحقة خلايا "داعش" شمالي العراق

الجمعة, 13 تموز 2018 الساعة 15:13 | سياسة, عربي

حملة عسكرية لملاحقة خلايا

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع العراقية إن قواتها شنت اليوم الجمعة حملة عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأوضحت قيادة عمليات سامراء في بيان، أن قوات الجيش بدأت صباح اليوم حملة عسكرية لتطهير وتفتيش منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها شمال شرقي محافظة ديالى.

وأضافت أن "هذه العملية تستهدف تصفية مضافات (مواقع تجمع) وخلايا داعش في المحيط الشرقي للمحافظة".

وتقع ناحية مطيبيجة على حدود محافظة ديالى (شرق)، وكانت تلك المناطق عرضة لهجمات متكررة شنها في الغالب مسلحو "داعش" على أهداف عسكرية ومدنية.

واستهدف مسلحو "داعش" على نحو خاص قوات الأمن على الطريق الرئيسي الذي يربط كركوك مع العاصمة بغداد ويمر من تلك المنطقة.


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