مجلس التعليم العالي يقر العودة إلى النظام الفصلي المعدل

جهينة نيوز:

أقر مجلس التعليم العالي اليوم العودة إلى النظام الفصلي المعدل في الجامعات والمعاهد بدءا من العام الدراسي القادم 2018-2019.

وتقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين وتجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها فيه فقط كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.

وأشارت وزارة التعليم العالي في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذا النظام يمتاز بتقصير مدة الامتحانات وزيادة فترة التدريس وتقليص مدة المكوث في الجامعة وتخفيف الأعباء الامتحانية على الجامعة ما ينعكس إيجابا على مستوى التعليم العالي في الجامعات.