رئيس الفيفا.. مونديال روسيا الأفضل في تاريخ البطولة

جهينة نيوز:

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بأن مونديال روسيا هو الأفضل في تاريخ البطولة.

وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مونديال روسيا بالأنجح في تاريخ البطولة، في مؤتمر صحفي.

وأضاف قائلا " كأس عالم مذهل ومدهش، منذ بداية البطولة، شاهدنا عواطف و مشاعر لاتصدق، وبعد يومين سيكون النهائي.

في الأعوام الأخيرة قلت بأن هذا المونديال سيكون الأفضل على مر العصور، و الآن أقولها مرة اخرى، ومع الإقتناع بأنها البطولة الأفضل في التاريخ".

كما و توجه إنفانتيو بالشكر للشعب الروسي و حكومته و المنظمين، قائلا " شكرا جزيلا للشعب الروسي، الى كل روسيا، أشكر الحكومة و الرئيس فلاديمير بوتين، اللجنة التنظيمية المحلية، واتحاد الكرة الروسي..وجميع من شارك و ساهم بإنجاح أفضل بطولة على مر التاريخ، وكذلك المتطوعين و الآلاف من الذين شاركوا لتنظيم البطولة".

يذكر بأن كأس العالم لكرة القدم سيختتم بالمباراة النهائية يوم 15 تموز الحالي والتي ستجمع منتخبي كرواتيا و فرنسا.