شقيقة هياتم تؤكد أن الأطباء عاجزون أمام حالتها

جهينة نيوز:

كشفت شقيقة الفنانة هياتم حقيقة مرض شقيقتها التي تتواجد في العناية المركزة في مشفى مصر الدولي بالقاهرة منذ ما يقارب الشهر

، و قالت، شقيقة هياتم " سامية " في تصريحات صحفية، إن شقيقتها هياتم تعاني من سرطان القولون منذ سنوات، وخضعت للعلاج بشكل مستمر، وأجرت أكثر من جراحة لإزالة الورم، ولكن المرض عاد إليها من جديد

وأضافت أن هياتم متواجدة في المستشفى منذ شهر تقريباً، وهي الآن تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ولهذا السبب تم نقلها للعناية المركزة، لافتة أن الأطباء مازالوا عاجزين عن معرفة السبب وراء درجة الحرارة المرتفعة، خاصة مع فشل الأدوية في تخفيضها

و كانت الفنانة نجوى فؤاد التي تقوم بزيارة صديقتها الفنانة هياتم في المستشفى أكدت أن حالتها ميؤس منها و لا تستجيب لما حولها