ولايتي: المستشارون العسكريون الإيرانيون سيخرجون من سوريا والعراق إذا طلبت الدولتان ذلك

الجمعة, 13 تموز 2018 الساعة 12:24 | سياسة, عربي

ولايتي: المستشارون العسكريون الإيرانيون سيخرجون من سوريا والعراق إذا طلبت الدولتان ذلك

جهينة نيوز:

أعلن مستشار قائد الثورة الاسلامية الإيرانية علي أكبر ولايتي، أن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكداً استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.

وأضاف ولايتي، أن الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هدفهم ضرب الوحدة القائمة بين موسكو وطهران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد.

تأتي تصريحات ولايتي بعد يوم من زيارة قام بها إلى موسكو، ونقل خلالها رسالة من قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الامام علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


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