معلول يفسخ عقده مع تونس ويتعاقد مع الدحيل القطري

جهينة نيوز:

قرر المدرب نبيل معلول فسخ عقده مع المنتخب التونسي الذي قاده في نهائيات كأس العالم في روسيا و التعاقد مع نادي الدحيل القطري .

وجاء في بيان لنادي الدحيل انه قرر التعاقد مع معلول "ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للجزائري جمال بلماضي الذي اعتذر عن مواصلة مشواره مع النادي لاسباب خاصة".

وأتى بيان النادي القطري بعيد بيان للاتحاد التونسي، أعلن فيه "الموافقة على فسخ العقد الرابط بين الجامعة (الاتحاد) التونسية لكرة القدم والمدرب نبيل معلول بالتراضي"، وذلك غداة تقدم المدرب بطلب بهذا الشأن "على إثر تلقيه عرضا لتدريب نادي الدحيل" الذي راسل الاتحاد التونسي بهذا الشأن.

وتولى معلول بداية تدريب تونس عام 2013 وفشل في قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم 2014، قبل ان ينتقل الى الجيش القطري ومنه الى المنتخب الكويتي، ويعود لتدريب المنتخب التونسي في نيسان/أبريل 2017 خلفا للبولندي-الفرنسي المقال هنري كاسبرجاك.

يشار إلى أن لمعلول سيق له تدريب نادي الجيش القطري في العام 2014. كما عمل لفترات كمحلل لشبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية.