"فيتو"على لطيفة يمنعها من المشاركة في مهرجانات بلدها

جهينة نيوز:

استبعدت الفنانة التونسية لطيفة من المشاركة في مهرجاني "قرطاج" و "الحمامات "لأسباب اعتبرها متابعون بغير المقنعة

، و كانت عرضت لطيفة على إدارتي المهرجانين ان تشارك فيهما، ولكن جرى تجاهل طلبها، فيما ذكر عدد من محبيها على مواقع التواصل الاحتماعي ان هناك "فيتو"على لطيفة في بلدها لأسباب غير مقنعة

من جهة ثانية صرّحت مديرة مهرجان “الحمامات” منيرة منيف، انها كنت تتمنى ان ينظَّم حفل لزياد الرحباني فيه، لكن نصحها البعض بعدم إحضاره لانه قد يغير رأيه في آخر لحظة، ووفق وصفها فإنه “ياخذ سيجارة وينسى الطيارة