نجوى كرم للشعب السوري.."نلتقي قريبا"

الجمعة, 13 تموز 2018 الساعة 11:43 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نجوى كرم للشعب السوري..

جهينة نيوز:

وجهت الفنانة نجوى كرم الى الشعب السوري في رسالة صوتية نشرها حساب يعود الى نادي معجبيها، قائلة: أتوجه برسالتي الى الشعب السوري الحبيب وأقول له إنّ نجاحاتنا لن ننساها، والتي حققناها بفضل هذا الشعب الكريم والجميل والذي يحب الفن وانشالله نتلاقا قريباً

بدورها ردّت الممثلة السورية شكران مرتجى على رسالة كرم التي وجهتها عبر إذاعة “شام إف إم” احتفالا بعيدها الـ 11، من خلال تغريدة كتبت لها فيها: “ناطرينك”. ونالت الرسالة تفاعلاً كبيراً من محبي كرم في سوريا الذين أعربوا عن اشتياقهم الكبير لرؤية “شمس الأغنية” في الشام


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