عشرات الشهداء والجرحى في غارات للتحالف الدولي على البوكمال

جهينة نيوز:

شن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية، ليل أمس، على ريف البوكمال في دير الزور، استهدفت مجمعات سكنية وأسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين.

و أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، عن تعرض بلدتا الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف مدينة البوكمال لغارات جوية عنيفة نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأسفرت عن سقوط أكثر من 30 شخصا بين شهيد وجريح.

كما أشارت إلى أن الغارات الجوية ألحقت دمار كبيرا في البلدتين المستهدفتين. وكان التحالف الدولي قد أكد العملية الجوية زاعما عن استهدافه لمسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي.