ترامب ينتقد ماي ويشيد بوزير خارجيتها المستقيل

جهينة نيوز:

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لـ"بريكست" ستقتل على الأرجح إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة

وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، إلى أنه كان سيتعامل مع "بريكست" بطريقة مختلفة، موضحاً: "كنت سأفعل ذلك بشكل مختلف جداً. في الواقع، لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية فعل ذلك، لكنّها لم تُوافق، لم تستمع إليّ. لقد أرادت أن تسلك طريقاً مختلفاً".

وأضاف: "في الواقع، ربّما ذهبت (ماي) في الاتجاه المعاكس. عليها أن تتفاوض بأفضل طريقة تعرفها. لكنّ ما يحدث سيّئ للغاية".

وفي إشارة إلى الخطة التي قدّمتها ماي الخميس أمام البرلمان في شأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"، قال ترامب إن "هذا الاتفاق مختلف كثيراً عن الاتفاق الذي صوّت عليه الشعب البريطاني".

وتابع: "هذا ليس الاتفاق الذي تمّ عرضه في الاستفتاء. لقد سمعتُ ذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أعرف ان لديهم (الحكومة البريطانية) الكثير من الاستقالات".

وحذّر ترامب قائلاً: "إذا أبرموا اتفاقاً كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من التعامل مع المملكة المتحدة، لذا فإن ذلك سيقتل على الارجح اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".

وأردف ترامب: "إذا فعلوا ذلك، فإن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة لن تحدث على الأرجح"، مبدياً أسفه لأنّ ماي لم تستمع إلى نصيحته بأن تكون أكثر صرامة في المفاوضات مع بروكسل.

وفي تعليق غير اعتيادي على السياسة البريطانية، اعتبر ترامب أيضاً ان وزير الخارجية البريطانية السابق بوريس جونسون، الذي استقال هذا الأسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء لـ"بريكست" ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون "رئيس حكومة عظيماً" على حد تعبيره.