أسعار النفط مستقرة لكنها تتجه إلى هبوط أسبوعي كبير

جهينة نيوز:

استقرت أسعار النفط من دون تغير كبير اليوم (الجمعة)، مع استيعاب السوق للتلقبات الكبيرة التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع، والتي جعلت الخامين القياسيين يواجهان ثاني خسارة أسبوعية في تجاهل إلى حد ما لتحذيرات في شأن تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المئة، إلى 74.25 دولار للبرميل في حلول الساعة 05.23 بتوقيت غرينتش. وكان الخام ارتفع يوم الخميس 1.05 دولار للبرميل متعافياً من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عندما بلغ 72.67 دولار للبرميل.

ويتجه الخام إلى هبوط أسبوعي بنحو أربعة في المئة. وارتفع الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 70.38 دولار، بعد أن ظل منخفضاً خلال غالبية فترات التداول في آسيا. ويتجه الخام إلى هبوط على أساس أسبوعي بأكثر من أربعة في المئة.

وكان هذا الأسبوع شاقاً على الخامين، إذ منيا بخسائر ثقيلة يوم الأربعاء مع تركيز التجار على عودة النفط الليبي إلى السوق في ظل مخاوف في شأن نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تحذيراً في شأن الطاقة الإنتاجية الفائضة صدر عن وكالة الطاقة الدولية قاد برنت إلى الارتفاع يوم الخميس، ما ساعده على تعويض بعض الخسائر.