الصين.. انفجار بمصنع كيماويات يسفر عن مقتل 19 شخصا

جهينة نيوز:

أسفر انفجار في مصنع للكيماويات بالصين عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 12 في حادث جديد في سلسلة الحوادث الصناعية في أكبر منتج للكيماويات بالعالم.

وقالت حكومة إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين إنه ليس واضحا حتى الآن سبب الحادث الذي وقع الليلة الماضية في مصنع يبين هينغدا تكنولوجي في المنطقة الصناعية إلى جنوب الشرقي من تشنغدو عاصمة سيتشوان.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن المصابين حالتهم مستقرة وإن تحقيقا بدأ في الحادث.

ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية من رويترز للحصول على معلومات.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حريقاً كبيراً وألسنة لهب ترتفع من المصنع.

وبدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.

وفي عام 2015 وقع انفجار في مخزن كيماويات في مدينة تيانجين الشمالية مما أسفر عن مقتل 165 شخصا. وأسفر انفجار آخر في منشأة للبتروكيماويات في إقليم شاندونغ العام الماضي عن مقتل ثمانية وإصابة تسعة.