السعودية ترحب ببيان الفيفا حول الإجراءات ضد بث "بي أوت كيو"

جهينة نيوز:

رحبت وزارة الإعلام السعودية بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، بتكليف محام داخل السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة القرصنة المعروفة بـ"بي أوت كيو"، التي تبث مباريات كأس العالم من روسيا بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في السعودية لمكافحة أنشطة بي أوت كيو وكذلك بث قناة بي إن سبورتس غير القانوني داخل المملكة."

وتابع البيان: "رغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة بي أوت كيو موجودة في السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين السعودية وقرصنة بي أوت كيو."

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قال في بيان صدر الأربعاء إنه وجه بتكليف محام داخل السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي قرصنة لبث مباريات كأس العالم، وطالب السلطات السعودية ودولا أخرى بدعم مساعيها في الإبلاغ عن أية نشاطات مشابهة لوقف جميع أشكال القرصنة.

المصدر CNN