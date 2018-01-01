روما تمنع إنزال مهاجرين من على متن سفينة إيطالية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الداخلية الايطالية ماتيو سالفيني، انه منع اياً كان من النزول من على متن سفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل الايطاليين، التي كانت رست عصر الخميس في مرفأ في جزيرة صقلية وهي تقلّ 67 مهاجراً.

واستقبلت السفينة "ديتشوتي" الاثنين على متنها 67 مهاجراً، بينهم 3 نساء و 6 أطفال، ورست عصر الخميس في مرفأ تراباني في جزيرة صقلية، بحسب ما نقلت التلفزيونات الإيطالية.

وكانت السفينة الايطالية "فوس تالاسا" قد انتشلت المهاجرين من مياه البحر بينما كانوا قبالة السواحل الليبية، فتمرّد عدد منهم على طاقم السفينة بعدما اعتقدوا ان هناك نية لاعادتهم الى ليبيا.

واجبر طاقم السفينة على حبس نفسه في قمرة قيادتها وطلب النجدة، فأرسلت سفينة "ديتشوتي" لخفر السواحل الايطاليين التي انتقل الى متنها المهاجرون.

وقال سالفيني على هامش اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في النمسا: "لن أسمح لأحد بالنزول من على متن السفينة "ديتشوتي"، اما إذا فعل أحد ذلك فإنه يتحمّل المسؤولية".

وتابع الوزير الايطالي الذي يتزعّم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف: "في حال حصلت أعمال عنف على متن السفينة فوس تالاسا، فإن المسؤولين عنها سيذهبون الى السجن، وإذا ما كذب أحدهم في شأن ما حصل، فسيدفع ايضاً ثمن كذبه".

وكان سالفيني قد تسلّم وزارة الداخلية في ايطاليا في الاول من حزيران، واعلن عزمه على منع اي مهاجر بعد اليوم من الوصول الى ايطاليا. كما منع السفن التابعة لمنظمات غير حكومية، والتي تقوم بانقاذ المهاجرين، من الرسو في مرافئ ايطاليّة.