أبراج يوم الجمعة 2018/7/13 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/13: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ لأنه يحب الحيوي والحركة ولا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الإساءة دائماً لأنه يحب السلطة والنفوذ، متعدد المواهب، يحتفظ بجانب غامض وخاص من شخصيته، يتفرد بها لنفسه، عنده قدرة على التوقع ويستبق الحدث، كان هناك فوضى ومثقل بالأعباء في الأشهر الماضية لكن المرحلة القادمة جديدة تكون محظوظ، انفراجات، الأوضاع العاطفية تكون ممتازة، ارتباط للبعض وفترة مناسبة للقاء نصفه الآخر حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج لأنه يوجد فرصة في كل مكان وخاصةً يوجد تغيير إقامة أو تغيير مكان عمل. حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: قبل الظهر نهارك متقلب لايوجد راحة بال كاملة ربما قلق عائلي أو شخصي أو منزلي، انتبه على صحتك لكنربانتقال القمر لبرج الأسد يرتفع رصيدك العاطفي والشخصي ويكون فترة اليومين القادمين تحسين روابط عاطفية وعائلية وتصالح مع الأولاد والأقرباء والأحبة والتعرف إلى هواية جديدة وتمارسها مولود الحمل.

الثور: نصيحة أن تحضر جيداً لعملك لأن قبل الظهر تمتلك قدرة على الإقناع ولا ينافسك أحد والوتيرة لا تهدأ لكن من بعد الظهر والمساء عليك أن تنتبه من وقوع ضحية نقاش وجدال ولارتوجه انتقادات لاذعة، قد تقلق بشأن منزل أو أحد أفراد عائلتك أو تعاني من بعض التوتر، ويوجد عطل أو عراقيل طارئة، حافظ على هدوءك مولود الثور.

الجوزاء: قبل الظهر مطلوب منك تفهم ودعم لأوضاعك المالية وتحدد اتجاهاتك أو تهتم بدفع قسط مترتب عليك أو تبحث عن مكسب مالي لكن بانتقال القمر لبرج الأسد تناقش مواضيع مهمة وتقوم برحلات عمل أو تقدم أبحاث تنشر دراسات وإطلاق مشاريع وتكون مناسبة الفترة القادمة لتعلن عن أفكارك وأعمالك وتزداد اتصالاتك بالأخوة والأخوات والجيران أو سفرات قصيرة بمعنى عليك أن تنتبه من سواقة السيارات ومن بعض الظهر لا تشتري غير الضروري مولود الجوزاء.

السرطان: الحظ يبتسم لك اليوم القمر عندك تلطف أجواء وتقدم لك حل وتسوية ترويج لأعمالك وتتفاعل بشكل ايجابي مع كل ما هو جديد بانتقال القمر من عندك لبرج الأسد الفترة المسائية فترة مال، تفرح بعرض جديد أو ترغب بتحسين مظهرك الخارجي ويسهل عليك تدبير أمورك وتسعد وتربح والربح طارئ أو مساعدة ومع ذلك عليك أن تنتبه من المصاريف أو من ضياع أو مصاريف بمعنى أنك مسيطر على زمام الأمور في بحر النهار والمساء يوجد أمور مالية عند السرطان.

الأسد: يفضّل الابتعاد عن الأضواء أو الضجيج والصخب ولا توقع على عقد ولا تحسم أمر لأنه ما زال يوجد قلة مناعة وحماية وقد تفشل في إكمال أعمالك حتى ينتقل القمر لبرجك ثم تتحسن الانطلاقة وتتلقى إشارات إيجابية مساءً وتعود تدريجياً الحياة لإيقاعها المعتاد والقمر يعطيك قوة حظ وتعالج مسائل قانونية تقدر أن تسيطر وتقاوم وتساوم وتغيير تدريجي من المساء تكون أكثر نشاطاً مولود الأسد.

العذراء: قبل الظهر يحمل لك صداقة أو دعم أو لقاء وجرّب أن تصالح وتتعارف لأن بانتقال القمر مساءً سوف تكون بعيد عن الأضواء قليلاً لأنك ستفتقد للنشاط وتعاني من بلبلة وتراجع معنوي أو تشكو من الوحدة أو يمكن وجود ضوج عندك ولا تشارك منافسة لأن الظروف فقيرة جداً لأن القمر ببرج الأسد يمكن معاكس لموقعك لذلك عليك أن تنتبه لموقعك وكن حذر كثيراً على صحتك، بمعنى فترة غير مريحة ولا تخرب عملك ولا تعصب مولود العذراء.

الميزان: ما زلت في بحر النهار متضطرب ومرهق وتضيّع فرصة مهمة، انتبه وراعي وضعك، لكن بانتقال القمر لبرج الأسد لبيت الصداقات سوف تكثر صداقاتك واحتفالاتك وتشارك بلقاءات ونشاطات ودعوات، لا تبقى وحيد لأنه يوجد تغيير مفاجئ بقضاياك وتطلب امنيات تتحقق، يمعنى انجازات وصداقات ولقاءات ودعوات لك مساءً مولود الميزان.

العقرب: القمر في السرطان ببحر النهار نتائج ايجابية لأعمالك توقيع عقد انتقال القمر لبرج الأسد هنا تتحمل مسؤولية جديدة تدفعك للاهتمام بوضعك الحالي بمركزك وسمعتك وانتبه لا ترتبك تحت وطئت الضغوطات بإمكانك أن تنجح وتكون حذر على نبرة صوتك وانتبه مع تعامل الغرباء ويمكن لغة غير لغتك، واحتمال أن تتأخر بمواعيدك حاول أن تختم نهارك بحركة ونشاط واسع لك لأنك ستكون مع الغرباء مساءً مولود العقرب.

القوس: قبل الظهر تسير الأمور بشكل جيد وتقدر أن تنهي جميع مهامك والمسائل متعلقة بالأمور المالية وبإمكانك إعادة جميع الأمور إلى نصابها وما زلت تحقق ربح من مفاجئة لكن بانتقال القمر لبرج الأسد سوف يكون وضعك أفضل و تعزز طاقاتك الذهنية وقد تقوم بممارسة صلاحياتك ويمكن لك دور بارز بمفاوضات ولقاءات على أنواعها وتقوم برحلة أو تودّع صديق أو تستقبل صديق أو تشارك بمؤتمر أو تسافر أنت بمعنى مزاجك لطيف ومشاعرك قوية مساءً مولود القوس.

الجدي: قبل الظهر يوجد بمصلحتك إشعاعة السلام وتلطيف الجو، لا تسمح لنفسك بتوجيه الملاحظات أو انتقادات لأحد، باستطاعتك إدارة مفاوضات بشكل جيد ولبق، كن مرن ولا تتنازل بشرط الاقتناع والرأي يكون ضمن الشراكة بمعتى شراكة عاطفية أو عملية لكن بانتقال القمر للأسد يصبح شراكة مالية فواتير مستحقات ضرائب أو أنور استشفائية أو ترافق مريض مولود الجدي.

الدلو: قبل الظهر لا تهمل تفاصيل، ابحث عن وسلة لإيجاد حلول تسويات يمكن أن تنهي أعمالك وتنقلاتك لكن المساء تقع تحت وطئت الضغوطات والتحديات واحتمال مشاعرك سلبية وعدائية بانتقال القمر لبرج الأسد مساءً يمكن مشاكل وتتأذم انتبه أن تكون أنت مرضي للطرفين لأنك ستناقش مواضيع فيها شراكة عاطفية أو مالية أو عملية أيضاً لكن العرقلة واردة عند الدلو مساءً.

الحوت: قبل الظهر تعيش بهجة وسعادة وموعد مهم تمارس سحرك لتسلب قلوب وتأثر انتباههم، أما احتمال لقاء أيضاً لديك بتغيير مكان إقامة لكن يمكن أن تنظم وقت أكثر والإهمال ممنوع والتقصير ممنوع وتكثر واجباتك بانتقال القمر لبرج الأسد لا تجد وقت للراحة لذلك عليك أن تنتبه على غذائك وصحتك وتتجنب الإرهاق بمعنى اطلب مساعدة ولا تغامر ولا تعمل بطلاً المساء انتبه على صحتك مولود الحوت.