كيم يطلب من ترامب تعزيز الثقة

جهينة نيوز

طلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون من دونالد ترامب خطوات ملموسة لتعزيز الثقة المتبادلة، وذلك في رسالة مؤرخة في 6 تموز نشرها الرئيس الاميركي الخميس على حسابه على موقع تويتر.

وابدى كيم ثقته بان الجهود المتبادلة ستكون "مثمرة"، معتبرا ان قمة سنغافورة التي عقدت قبل شهر تماما اطلقت "عملية مهمة".

من جهته علق ترامب في تغريدة "نحرز تقدما كبيرا".

وياتي نشر هذه الرسالة في وقت شهدت العلاقات بين البلدين اخيرا توترا لمناسبة زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيونغ يانغ.

وندد الكوريون الشماليون بـ"طلبات احادية ومبالغ فيها" من جانب الاميركيين