العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

الخميس, 12 تموز 2018 الساعة 21:27 | رياضة, مونديال روسيا 2018

العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

جهينة نيوز

نقلت وكالات أنباء روسية نقلا وزارة الداخلية قولها اليوم الخميس إن الشرطة الروسية عثرت على مشجع بريطاني تم الابلاغ عن تغيبه بواسطة أقاربه.

ونشر أقارب دوجلاس مورتون مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يعلموا بأي أخبار عنه منذ عدة أيام.

وشوهد مورتون لاخر مرة قبل فقده في مدينة سمارا حيث كانت إنكلترا تلعب امام السويد في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالات أنباء روسية انه تم العثور عليه في فندق في موسكو.

ولم يتسن على الفور الوصول للسفارة البريطانية أو الشرطة الروسية للتعليق.


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