وزارة حماية المستهلك تتراجع عن قرارها بمنع بيع الالبسة المستعملة

جهينة نيوز

اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية اليوم الخميس 12 تموز 2018 قراراً ينهي العمل بالقرار السابق الذي تضمن منع واغلاق محلات الألبسة المستعملة أو ما يعرف بـ “البالة” في كافة المحافظات السورية.

وعممت الوزارة على مديرياتها في المحافظات القرار الذي ينهي من خلاله القرار السابق الذي صدر اول امس 10 تموز الجاري.

وكانت الوزارة اصدرت قرار سابق نشرته عدة مواقع الكترونية ذكرت فيه أنه “في الآونة الأخير انتشرت محلات بيع الألبسة المستعملة أو البالة في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك له تاثيره السلبي على صناعة الملابس الوطنية وتطورها”.

وأضافت الوزارة أن “هذه الألبسة المستعملة غير مسموح استيرادها، وتدخل عن طريق التهريب مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني” على حد تعبيرها.

ولاقى القرار الجديد ترحيباً واسعاً بين الصناعيين وتجار الألبسة، الذي أضرت البالة بتجارتهم.

فيما شن عشرات "النشطاء" السوريين على “فيسبوك” هجوماً على الحكومة السورية، التي تحارب المواطن في لقمته، واليوم تحاربه في لباسه. حسب تعبيرهم.