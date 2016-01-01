ولايتي: الرئيس بوتين مستعد للاستثمار في إيران بمبلغ يصل لـ50 مليار دولار

جهينة نيوز

أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، عقب لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الأخير أكد له استعداد روسيا لاستثمار مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار في إيران.

وقال ولايتي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني عقب الاجتماع: "الرئيس بوتين أكد أن بلاده مستعدة للاستثمار في إيران بمبلغ يصل لـ50 مليار دولار".

وأشار ولاتي إلى أن "الرئيس بوتين أبدى رضاه حول الاستثمار الروسي في قطاع السكك الحديدة ونحن راضون أيضا عن هذه الاستثمارات".

وكان علي أكبر ولایتي وصل، یوم أمس الأربعاء، إلى موسكو لتسلیم رسالتي المرشد الأعلى والرئيس الإيراني إلى الرئیس بوتین، وبحث العلاقات الثنائیة وأهم القضایا الأقلیمیة والدولیة مع كبار المسؤولین الروس.