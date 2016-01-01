ترامب: "بوتين منافس وليس عدوي" ولقائي معه ربما يكون "الأسهل" خلال جولتي الأوروبية

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لقاءه المرتقب مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم 16 تموز/يوليو الجاري قد يكون الأسهل في إطار جولته الأوروبية، مشيرا إلى أن روسيا ليست دولة عدوة، ولكنها دولة منافسة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقب انتهاء قمة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، بأن اللقاء مع الرئيس بوتين سيتضمن بحث عدة قضايا، من أهمها ملفي سوريا وأوكرانيا.

وتابع ترامب للصحفيين "بوتين منافس، "وليس عدوي" وأمل ذات يوم أن نكون أصدقاء".

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو الجاري بمدينة هلسنكي الفنلندية. وينوي قادة البلدين بحث آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

وكان الرئيسان، بوتين وترامب، قد التقيا مرتين، في قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ في تموز/ يوليو من العام الماضي، وفي مدينة دانانغ الفيتنامية "على هامش" لقاءات منظمة آسيا-المحيط الهادئ، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أيضاً.