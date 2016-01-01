منع بيع الألبسة المستعملة “البالة” وغضب شعبي على شبكات التواصل!

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً بمنع واغلاق محلات الألبسة المستعملة أو ما يعرف بـ “البالة” في كافة المحافظات السورية.

وأوضحت الوزارة في القرار الذي نشرته عدة مواقع الكترونية أنه “في الآونة الأخير انتشرت محلات بيع الألبسة المستعملة أو البالة في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك له تاثيره السلبي على صناعة الملابس الوطنية وتطورها”.

وأضافت الوزارة أن “هذه الألبسة المستعملة غير مسموح استيرادها، وتدخل عن طريق التهريب مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني” على حد تعبيرها.

ولاقى القرار الجديد ترحيباً واسعاً بين الصناعيين وتجار الألبسة، الذي أضرت البالة بتجارتهم.

فيما شن عشرات "النشطاء" السوريين على “فيسبوك” هجوماً على الحكومة السورية، التي تحارب المواطن في لقمته، واليوم تحاربه في لباسه. حسب تعبيرهم.