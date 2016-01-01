حادث سير في مصر يودي بحياة 10 أشخاص واصابة العشرات

الخميس, 12 تموز 2018 الساعة 14:27 | مجتمع, حوادث

حادث سير في مصر يودي بحياة 10 أشخاص واصابة العشرات

جهينة نيوز

لقي 10 أفراد مصرعهم وأصيب 23 آخرون، اليوم الخميس، في حادث سير بالكيلو 100 على طريق مطروح - الإسكندرية الدولي في مصر.

وانتقل مساعد وزير الداخلية المصري، مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إلى مكان الحادث، وتوجهت عشرات من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أنه لم يتم تحديد الرقم النهائي لضحايا الحادث، وجار نقلهم، وكذلك الجرحى، لتقديم الإسعافات والعلاج لهم.

ووقع الحادث نتيجة تصادم حافلة رحلات مع سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية زاوية العوامة التابعة لمركز ومدينة الضبعة.

المصدر: الأهرام


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