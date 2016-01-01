خطة لإعادة صوامع غرز في درعا إلى الخدمة بعد تطهيرها من الإرهاب

جهينة نيوز

بدأ فرع المنطقة الجنوبية لصوامع الحبوب بدرعا اعداد الخطط الفنية والانتاجية لإصلاح الأضرار التي لحقت بوحدة الصوامع في غرز نتيجة جرائم الإرهابيين لوضعها في الخدمة من جديد.

وأفاد مدير وحدة الصوامع في ازرع المهندس سعيد الزعبي بأن فرع المنطقة الجنوبية لصوامع الحبوب يتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لاستلام وحدة الصوامع في غرز وذلك بمجرد انتهاء تمشيطها من قبل وحدات الهندسة في الجيش بغية دراسة وضعها الفني والانتاجي وسبر الخلايا والتأكد من مدى قابليتها لتخزين الاقماح او حاجتها للصيانة واعادة التأهيل.

وأشار الزعبي إلى أن وضع وحدة صوامع غرز بالخدمة سيسهم في التخلص من التخزين بالعراء وتأمين الاقماح لمطحنة اليرموك بالسرعة الكافية.

ودخلت الصومعة الخدمة في عام 2011 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3ر1 مليار ليرة سورية وتم ادخال 10 الاف طن من الاقماح القاسية اليها لتجريب عمل الخطوط والسلاسل وطاقة السحب.

سانا