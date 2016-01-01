تركيا تسجن 72 شخصاً مدى الحياة لتورطهم في محاولة الانقلاب عام 2016

جهينة نيوز

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المؤبد على 72 متهما بينهم عسكريين عاليي الرتب في قضية مقتل 34 شخصا بسبب تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم 15 تموز/ يوليو 2016.

وذكرت وكالة الاناضول أن محكمة تركية حكمت بالسجن مدى الحياة على 72 شخصاً بتهمة خرق الدستور ومحاولة القضاء على النظام الدستوري، وذلك في قضية مقتل 34 شخصا على جسر البوسفور في مدينة إسطنبول ليلة انقلاب يوليو".

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 17 عاماً و6 أشهر على 22 متهماً في القضية.

ويحاكم 143 متهما، 133 منهم معتقلين في إطار القضية التي تنظر المحكمة فيها منذ 9 أشهر.

وتعتبر حادثة جسر البوسفور من أهم أحداث محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، والتي راح ضحيتها 34 شخصاً بينهم شرطيين، حيث تقول السلطات التركية أن هؤلاء أطلقوا النار على مدنيين كانوا على الجسر ليلة محاولة الانقلاب.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بتدبير محاولة الانقلاب.

وشنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة عقب محاولة الانقلاب طالت أكثر من 50 ألف شخص، كما بدأت الحكومة التركية حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة على رأسها القوات المسلحة التركية وجهاز الأمن والقضاء.