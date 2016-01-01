منتخب إنكلترا خضع لدورة كوماندوس قبل كأس العالم!

جهينة نيوز

أجرى المنتخب الإنكليزي المشارك في كأس العالم لكرة القدم، معسكرا تدريبيا من نوع خاص بناء على طلب من المدير الفني للمنتخب، غاريث ساوثغيت، قبل مشاركته في البطولة.

فبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، إن منتخب الأسود خضع لمعسكر مغلق ضمن إحدى قواعد مشاة البحرية البريطانية، قبل بدء البطولة.

واقيم المعسكر بطلب من ساوثغيت، لتحسين وتطوير العلاقة بين اللاعبين من خلال اتباع سلسلة من التدريبات الخاصة التي تتطلب التعاون والعمل الجماعي.

وشملت التدريبات العيش في الغابات والعمل للحصول على الطعام وتحضيره بشكل شخصي، بالإضافة للسير في مناطق جبلية وعرة، لرفع مستوى اللياقة.

يذكر بأن منتخب الأسود الثلاثة تعرض لخسارة بهدفين لهدف يوم أمس الأربعاء، على يد المنتخب الكرواتي الذي حجز بطاقة النهائي الثانية وليواجه المنتخب الفرنسي.

وسيخوض المنتخب الإنكليزي مباراته القادمة لتحديد صاحب المركز الثالث عندما يلتقي المنتخب البلجيكي في نسخة مكررة للقاء الفريقين في دوري المجموعات من نفس البطولة.