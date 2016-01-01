صواريخ روسية تشكل خطرا على المقاتلات الأمريكية!

جهينة نيوز

أعلنت صحيفة أمريكية عن امتلاك روسيا لصواريخ تشكل تهديدا للطائرات المقاتلة الحديثة.

وأوضحت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن المقاتلات الأمريكية بما فيها طائرة "إف-35" الأكثر تطورا، لا تستطيع أن تقاوم صاروخ "إر-37إم" الروسي.

ويستطيع هذا الصاروخ وهو من فئة "جو — جو"، أن يضرب الهدف على مسافة 302 كيلومتر. ويندفع صاروخ "إر-37إم" نحو الهدف المطلوب تدميره بسرعة تعادل 6 أمثال سرعة الصوت، علما بأن السرعة القصوى للصاروخ الأمريكي الأكثر تطورا تعادل 4 أمثال سرعة الصوت ولا يتجاوز مداه 177 كيلومترا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن روسيا بصدد تسليح طائرات "سوخوي" بخاصة "سو-35إس" و"سو-57"، بهذا الصاروخ بعد أن كانت طائرة "ميغ-31" هي الوحيدة التي تتسلح بصواريخ "إر-37إم". وستزداد بالتالي خطورة الطائرات الحربية المتطورة الروسية على أي طائرة حربية أمريكية.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن قرار نقل صاروخ "إر-37إم" من المقاتلة الاعتراضية "ميغ-31" إلى المقاتلات العادية قد يعني أن روسيا أوجدت صاروخاً أقوى لطائرة "ميغ-31".