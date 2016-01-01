هذه هي الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المواطن بجامعة دمشق؟

جهينة نيوز

تم صباح اليوم مركز خدمة المواطن في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق.

ويقدم المرمز ما يقارب 25 خدمة، يمكن الحصول عليها لكل طالب في الكلية من خلال البطاقة الالكترونية التي سيحصل عليها بعد التسجيل مباشرة وهي:

– طلب اختيار إحدى المادتين المتماثلتين بالعلامة للمساعدة في علامة أو اثنتين.

– تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى

– طلب استضافة

- طلب ترقين قيد

– طلب استرداد

- طلب تسجيل

– طلب تقسيط رسوم الموازي

– طلب أيقاف التسجيل

– طلب بيان وضع دراسي

– طلب إعادة العملي

– طلب حصر الكفاءات العلمية

– طلب براءة الذمة

– طلب اشعار التخرج

– طلب حياة جامعية

– طلب كشف علامات

– طلب برنامج مصدق

– طلب ترقين القيد (التسجيل)

– مصدقة التخرج

– طلب رسوم

– طلب وثيقة دوام

– طلب تنزيل مقرر من سنة أعلى

– طلب تصحيح أي خطأ بقرار التخرج

- طلب التحويل المتماثل من جامعة دمشق إلى الجامعات الأخرى وبالعكس

– طلب نقل الطلاب العرب والأجانب إلى جامعة دمشق.

الوطن أون لاين