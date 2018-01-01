امين عام حلف الناتو: هناك خلافات غير مسبوقة بين أعضاء الحلف ونثق من تجاوزها!

جهينة نيوز

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، وجود تحديات وخلافات غير مسبوقة، متوقعا أن يجري اجتيازها واتخاذ قرارات وإنجازات.

ونقلت سبوتنيك عن ستولتنبرغ قوله عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في بروكسل: "نرى خلافات وتحديات غير مسبوقة بين الدول الأعضاء، لكن كل الدول متحدة، وواثق بأنه على الرغم من هذه الخلافات سنتخذ قرارات وإنجازات"، متابعا: "أتوقع نقاشا مفتوحا وصريحا اليوم".

وأضاف ستولتنبرغ: "لقد كان اجتماعي مع ترامب حول مواضيع القمة، وركز على زيادة الإنفاق الدفاعي ولديه لغة واضحة في هذا الشأن، لكننا متفقون على الزيادة وتقاسم الأعباء، ومن ينفق أقل من 2% عليه أن يزيد أكثر".

وحول انتقاد ترامب لإمدادات الغاز بين ألمانيا وروسيا، قال ستولتنبرغ: "دعونا أكثر من مرة لوجوب تنويع مصادر الطاقة، وإيجاد مصادر متجددة، لكن هذه الأمور لا يرجع القرار فيها للناتو، هذا شأن داخلي".

وأشار ترامب لدى لقائه حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى أنه "ليس من المناسب أن تشتكي أوروبا التي تطلب منا حمايتها من روسيا، في حين أن ألمانيا تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة".