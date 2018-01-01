مسابقة لانتقاء 97 عاملاً في الشركة العامة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بمحردة

جهينة نيوز

أعلنت الشركة العامة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة عن اجراء مسابقة لتعيين 97 عاملا من الفئتين الأولى والثانية.

وبين مدير عام الشركة المهندس على هيفا أنه سيتم تعيين 39 عاملا من الفئة الاولى من الحاصلين على الشهادات الجامعية المطلوبة بواقع 8 هندسة كهرباء و 8 هندسة ميكانيك عام و 4 الكترون و 4 معلوماتية و 2 اتصالات وواحد هندسة كيمياء كما سيتم تعيين 4 من حملة الاجازة فى الكيمياء و5 تجارة واقتصاد و2 حقوق وواحد لغة انكليزية فيما سيتم تعيين 58 عاملا من الفئة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة المطلوبة للمسابقة.

ولفت الى أنه يمكن للاشخاص الراغبين بالتقدم الى المسابقة الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة فى لوحة الاعلانات بالشركة علما أن تقديم الاوراق الثبوتية اللازمة للمسابقة سيتم فى الديوان العام بمقر الشركة اعتبارا من ال 25 من تموز الجارى ولغاية ال 16 من الشهر المقبل.

سانا