معرض البناء الدولي انتركونيكس بحماة إيجابيات اقتصادية واجتماعية

جهينة نيوز: حماة- مختار سلهب

تعد ظاهرة تجمع شركات البناء والإكساء والاعمار من القطاعين العام والخاص في مكان واحد ضمن معرض متخصص مشجعة للتعرف على الأحدث في عالم التجهيزات المعمارية والمنزلية والإضافات التي يمكن أن تشكل تميز وخدمات أفضل في حال تطبيقها سواء بما يخص المخططات التي تعدها شركات الدراسات الهندسية أو الأعمال التي تنفذها المؤسسات الانشائية أو استكمال الإكساء الداخلي والخارجي.

المشارك في معرض البناء الدولي انتركونيكس 2018 مهند شقرا المتخصص في مجال الدهانات وصناعاتها الوطنية رأى ان المصانع السورية الوطنية وصلت الى مراحل متقدمة في هذا المجال حيث يتشارك القطاعان العام والخاص في التنافس على إنتاج أفضل الأنواع التي تلبي رغبات الزبائن ولكافة الاستخدامات دون أن يغفل جودة المنتجات المستوردة التي تتمتع بميزات عالية الجودة وأسعار منافسة ومناسبة .

وذكر مدير معمل أمير بلاست أن واجبنا الوطني يحتم علينا العودة للنهوض ببلدنا وإعادة إعمارها بكل قوة وهذا ينطلق من هذه المعارض التي تسلط الضوء على الكفاءات الوطنية الماهرة التي تنتج كل شيء وبمواصفات عالمية .

واشار محمد عامر كزكز مدير شركة كزكز التجارية الى أن الاستيراد من الدول الشرقية ومنها الصين يؤمن المستلزمات التي لا تتوفر في بلدنا وخاصة لوازم النجارين والحدادين التي تأسست عليها الشركة منذ عام 1959 وطورت مستورداتها مع الزمن لتساير التطور المتسارع في التقنيات ووضع الأيادي في تشابكية تكاملية يزيد من قوة الصمود والتحدي ويزيد من فرص الميزات والتسهيلات على طريق مسيرة النجاح . واستعرضت مديرة الدليل التجاري السوري سوسن محمد من محافظة حمص تطور الوسائل الاعلانية وطرق الترويج المتجددة للمنتجات والتسويق الحديث وخاصة بعد انتهاء الأزمة التي مرت بالبلاد وزيادة رقعة انتشار الحراك الاقتصادي والتجاري وتسهيل التعريف والوصول الى المنتجات معتبرة المعارض من أهم وسائل الترويج.

وللقطاع العام حضوره المميز من خلال تواجد شركات صناعة الاسمنت والبورسلان واستخراج الرخام الطبيعي وحيث تضمن جناح الشركة العربية لصناعة البورسلان نماذج جميلة من الأدوات الصحية ذات النقوش والزركشات والألوان الرائعة والتي تشهد تصريفاً مباشراً لكامل الكميات المنتجة مباشرة دون وجود مخازين نهائياً وعبر مديرها العام المهندس حمزة محمد عن أمله أن يكون انتاج السيراميك في الأسواق قريباً جداً في حين تضمن جناح شركة اسمنت حماة أصناف الاسمنت الذي تنتجه الشركة من الاسمنت المقاوم للكبريتات والاسمنت الآباري والإسمنت الأسود العادي وبين مدير الشركة المهندس الطيب اليونس أن الشركة حافظت على استمرارية انتاجها وتصاعد أرباحها التي وصلت العام الماضي الى أكثر من 7 مليارات ليرة .

وأكد مدير فرع الجيولوجيا في حماة نزيه عيلان أن سورية قادمة على مرحلة التجدد في الإعمار والبناء ولابد من تعريف المواطن بدور القطاع العام الذي يؤمن له كل ما يحتاج بالتشارك مع القطاع الخاص سيما الحجر الطبيعي والرخام المنتج من مقالع وطنية تحت إشراف الدولة وداعمة للخزينة العامة .

واوضح ممثل الشركة العامة للطرق والجسور مصطفى حمد أن الشركة شكلت مجموعة أعمال الهدم والتدوير للاستفادة من مخلفات الأنقاض واستوردت المعدات اللازمة لإزالتها ومعالجتها وترحيلها.

واوضح مدير مجموعة الفجر للمعارض والمؤتمرات الدولية المنظمة لفعاليات المعرض فراس عردوس أن عدد المشاركين في المعرض الذي افتتح هذا العام من 8تموز حتى 11تموز برعاية وزير الأشغال العامة والاسكان يقدر بنحو 43 مشاركاً من كافة المحافظات بحضور مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص وتتخلل فترة المعرض عروض وتخفيضات جيدة وهو الثاني بعد انتهاء الحرب على سورية والمقام بدعم من محافظة حماة وغرفتي التجارة والصناعة نقابة المهندسين ومجلس المدينة

و بيًن زوار المعرض ومنهم عيسى حمود وخلدون حيدر وعبد الوهاب علي وغالية واسماء وفاطمة وشيرين أن الكثير من المعروضات يرونها لأول مرة وهي بأسعار جيدة وفرصة مناسبة للشراء بوجود تخفيضات البيع التي يقوم بها العارضون بأسعار الجملة التي تقل عن أسعار المفرق بما يتراوح بين 15% و40% خلال وبعد فترة المعرض والتي تستمر في بعض الشركات لمدة شهر كامل ما يسمح للمواطن الاستفادة من الفرصة وتوفير مبالغ كبيرة للمواد التي يحتاجها .