مكافأة تشجيعية لمن يدرّس في جامعة غير جامعته الأم!

جهينة نيوز

أصدر وزير التعليم العالي عاطف نداف قراراً بمنح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، الذي يقوم بالتدريس في جامعة أخرى غير جامعته الأم، أو في فرع تابع لجامعته الأم أو تابع لجامعة أخرى، إضافة إلى واجباته التدريسية في جامعته، مكافأة تشجيعية جديدة مقدارها (1000) ل.س عن كل ساعة تدريسية فعلية، ولعضو الهيئة الفنية مكافأة مقدارها (800) ليرة عن كل ساعة.

ونص القرار الجديد، على منح عضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بالتدريس في كلية تابعة لجامعته في أحد الفروع (بمن فيهم المكلف بأعمال إدارية علمية) إضافة إلى واجباته التدريسية في جامعته الأم مكافأة تشجيعية مقدارها (1000) ل.س.

ويمنح عضو الهيئة التدريسية في أحد فروع الجامعة الذي يقوم بالتدريس في فرع آخر في هذه الجامعة إضافة إلى واجباته التدريسية مكافأة مقدارها (1000) ل.س عن كل ساعة تدريس فعلية.

وتعامل الكلية التابعة للجامعة والتي تقع في مدينة أخرى لا يوجد فيها فرع لهذه الجامعة معاملة الكلية التابعة لفرع الجامعة وفق أحكام هذا القرار.

وتمنح المكافآت التشجيعية المذكورة في المواد السابقة إضافة إلى بدل الإقامة وأجور السفر وتعويضات الانتقال المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وبما لا يزيد عن المبلغ المرصد لذلك في المادة 15 من قانون الموازنة العامة للدولة.

ويتم التكليف وفق الحاجة الفعلية للتدريس في الكليات والأقسام المفتتحة حديثا التي لا يوجد فيها عدد كاف من أعضاء الهيئة التعليمية لتغطية العملية التدريسية والتي يقرها مجلس الجامعة المختص.

الوطن