12 % من صادرات الأسلحة الروسية تذهب الى الصين

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن ما يقارب12 في المئة من صادرات الأسلحة الروسية تورد إلى الصين.

وقال شويغو في مقابلة مع الصحيفة الإيطالية "إل جيورنالي": "اليوم حوالي 12 في المئة من صادرات الأسلحة الروسية تذهب إلى الصين".

وأشار شويغو إلى أن التعاون العسكري — التقني بين روسيا والصين ليس موجها ضد أي دول أو كتل أخرى "ويعمل بشكل حصري لتعزيز الأمن العالمي والإقليمي".

والجدير بالذكر في هذا السياق أن مساعد الرئيس الروسي بشأن التعاون العسكري والتقني، فلاديمير كوجين، أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن حقيبة الحجوزات الصينية على الأسلحة الروسية تبلغ 6.5 مليار دولار.

وفي السياق أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن التعاون العسكري بين روسيا والصين يهدف لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأوراسية وخارجها، وغير موجه ضد الدول الأخرى ولا يشكل تهديدا عليها، بل يساهم في تعزيز السلام والاستقرار. ومن جانبه صرح نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، الفريق أول شيوي تشي ليانغ، أن العلاقات الصينية الروسية تمر بأفضل المراحل في تاريخها.