ريال مدريد يجهز احتفالية لتوديع رونالدو

جهينة نيوز

تسعى إدارة ريال مدريد لتنظيم حفلة وداعية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، والذي انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن في مدريد يشعرون بالحزن بعد رحيل أيقونة الفريق، الذي ساهم في الفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن إدارة الميرنجي لا تزال تصر على إقامة حفل وداع لكريستيانو رونالدو، وهو خيار لم يستبعد حتى الآن، حتى بعد إعلان رحيله نهائيًا عن الفريق.

وقال كريستيانو في وداعيته: "هذه السنوات في الريال وفي هذه المدينة الرائعة، ربما كانت أسعد أيام حياتي، ليس لدي سوى مشاعر الامتنان العظيمة لهذا النادي ولهذه الجماهير ولهذه المدينة، لا يسعني إلا أن أشكرهم جميعًا على الحب والعاطفة التي حصلت عليها منهم".

وانتقل الدون إلى صفوف البيانكونيري في صفقة بلغت 105 ملايين يورو ولمدة 4 سنوات.

المصدر: كووورة