موسكو سترد بالمثل على طرد اثينا اثنين من دبلوماسييها!

جهينة نيوز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إنها سترد بالمثل على طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم أن أثينا ستطرد دبلوماسيين روسيين وتمنع اثنين آخرين من دخول البلاد بسبب أنشطة لا تلائم وضعهم الدبلوماسي.

ولم يرد تعقيب من السلطات اليونانية.

وأضافت الصحيفة أن أثينا أقدمت على هذه الخطوة بعد ما يعتقد أنها محاولات من الدبلوماسيين الروس لتقويض اتفاق أبرمته اليونان مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الشهر الماضي ينهي أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقود حول اسم مقدونيا.