موسكو سترد بالمثل على طرد اثينا اثنين من دبلوماسييها!

الأربعاء, 11 تموز 2018 الساعة 10:52 | سياسة, عالمي

موسكو سترد بالمثل على طرد اثينا اثنين من دبلوماسييها!

جهينة نيوز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إنها سترد بالمثل على طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم أن أثينا ستطرد دبلوماسيين روسيين وتمنع اثنين آخرين من دخول البلاد بسبب أنشطة لا تلائم وضعهم الدبلوماسي.

ولم يرد تعقيب من السلطات اليونانية.

وأضافت الصحيفة أن أثينا أقدمت على هذه الخطوة بعد ما يعتقد أنها محاولات من الدبلوماسيين الروس لتقويض اتفاق أبرمته اليونان مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الشهر الماضي ينهي أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقود حول اسم مقدونيا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا