النفط ينخفض بسبب المخاوف التجارية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء وهبط خام برنت أكثر من دولار خلال الجلسة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين.

وأدى التهديد بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار إلى انخفاض أسعار السلع الأولية وأسواق الأسهم، مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.21 دولار للبرميل بعدما هبط إلى 77.60 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل.

ومما زاد من المعنويات السلبية أنباء عن أن الولايات المتحدة ستدرس طلبات بالحصول على إعفاءات من العقوبات المقرر أن تعيد فرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في نوفمبر تشرين الثاني لمنع إيران من تصدير النفط.

كانت واشنطن أبلغت دولا في وقت سابق بضرورة وقف جميع واردات النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية دون أي استثناءات.

رويترز