"مضادات فرنسية للدبابات" بقبضة الجيش في درعا

جهينة نيوز

ذكر موقع Defense Blog الدفاعي، أن الجيش السوري ضبط عدة أنظمة مضادة للدبابات من طراز “أبيلاس” الفرنسية في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وأشار الموقع إلى أن المضادات التي تم ضبطها صنعت في شركة Nexter الفرنسية للأسلحة والمعدات العسكرية.

ويتميز نظام “أبيلاس” المضاد للدبابات والدروع، بدقته في الرمي ويبلغ عياره 112 مم وقدرة اختراقه 720 مم في الصلب و2000 مم في الخرسانة.

فيما يبلغ طول الصاروخ 1.26م، ووزنه 9 كغ، ومزود بمنظار ليلي مع قدرة على تكبير الأهداف حتى ثلاث مرات، ويصل مداه المؤثر حتى 600 متر.

المصدر: روسيا اليوم