دراسة تعديل تعرفة ركوب التاكسي في دمشق.. والمطالبة بتخفيف الضرائب على التجار!

جهينة نيوز

طالب أعضاء مجلس محافظة دمشق بضرورة وضع ضوابط لعمل لجان الاستعلام الضريبي في مالية دمشق نظراً للعديد من التساؤلات والإشكالات التي نجمت عن عملها خلال الفترة الماضية واكتشاف تقصير وتراخ من قبل بعض العاملين في تلك اللجان.

كما طالبت المداخلات خلال اجتماع المجلس أمس في دورته العادية الرابعة بالتخفيف من الضرائب المفروضة على تجار العاصمة، كون التجار يستجرون هذه الضرائب في النهاية من جيب المواطن الذي يعاني أصلاً من تخمة في الضرائب المفروضة على دخله والخدمات التي تقدم إليه وهم الشريحة الأقل تأثراً بتلك الضرائب.‏

ودعت المداخلات لمزيد من تبسيط الإجراءات، ولاسيما منها المتعلق بالتراخيص والتكليف الضريبي و غيرها والتعقيدات الروتينية بين مديرية مالية دمشق ومديرية مالية المحافظة، الأمر الذي يتسبب بتأخير إنجاز المعاملات وتحمل المواطن أعباء مادية ومعنوية إضافية، إضافة للمطالبة بتخفيض الرسوم المفروضة على الأكشاك والبسطات الموسمية لذوي الشهداء وجرحى الجيش.‏

وأكدت مداخلات أعضاء المجلس على معالجة أوضاع الصناعيين الذين كانوا يمتلكون منشآت في المنطقة الصناعية في القابون، و معالجة الإشغالات والتعديات على الحدائق في منطقة تنظيم كفرسوسة والعمل على حل الإشكالات المتعلقة بعدم التزام الميكروباصات بالوصول إلى نهاية الخطوط المرسومة لها مثل خط كفرسوسة - مهايني الذي يمتنع عن الوصول الى منطقة المهايني التي ازدحمت بالقاطنين نتيجة تنفيذ المشروع 66 في منطقة اللوان في كفرسوسة، إضافة لضرورة معالجة زيادة أعداد الدراجات النارية في المدينة والتساؤل عن الجهة التي تمنح أرقام اللوحات للدراجات التي هي في الأصل ممنوعة في دمشق إلا لاستثناءات تتعلق بأعمال معينة.‏

وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس بغية دراسة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل عدادات تاكسي الأجرة العامة في المدينة أسوة بمدينة حلب حيث يتضمن الاقتراح بأن تكون فتحة العداد 60 ليرة أجرة الكيلومتر الواحد بدلاً من 31 ليرة بحيث يقلب العداد بعدها بمعدل كل 400 متر 40 ليرة بدلاً من 19 ليرة، وسعر كلّ 15 ثانية انتظار أو توقف أثناء ركوب السيارة 4 ليرات معتبرين أن هذا الاقتراح يعد منصفاً في ظلّ الازدحام الشديد وارتفاع أسعار قطع الغيار وأجرة التصليحات المختلفة للمركبة.‏

ووافق مجلس المحافظة في ختام جلسته على قرار أنه في حال مغادرة أي مركبة مسجلة لدى مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد إلى خارج القطر دون الرجوع إلى المركز أو المكاتب الحدودية التابعة لها لأجل تنظيم المنفست الأمني اللازم فإنه يفرض عليها غرامة مالية لصالح صندوق محافظة دمشق بحيث تدفع 5 آلاف ليرة عن كلّ سفرة مخالفة وذلك للعشر سفرات الأولى، ومبلغ 10 آلاف ليرة عن كلّ سفرة مخالفة لمن زاد عن العشر سفرات الأولى، وتدفع الغرامات المالية المذكورة لدى جابي مركز الانطلاق الغربي في السومرية وذلك أثناء جرد دفتر المرور والمكوث المؤقت عند التجديد.