البدء بصيانة طريق دمشق - القنيطرة بتكلفة 187 مليون ليرة!

جهينة نيوز

أكد المهندس هيثم العقلة مدير فرع القنيطرة للشركة العامة للطرق والجسور لصحيفة الثورة: أنه تم البدء بصيانة وتأهيل طريق دمشق القنيطرة بكلفة 187 مليون ليرة، والممتد من منطقة حرفة بالقنيطرة وطريق حضر بطول 5، 4 كم، 1،5كم منه بمحافظة القنيطرة ، و3 كم منه بريف دمشق، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 365 يوماً.

و بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 25 % من المشروع ، مشيراً الى أن لفرع القنيطرة تجربة رائدة ومفيدة في مجال تنوع الأعمال، إذ لم يقتصر العمل على أعمال الطرق والتعبيد، بل كان لها نشاط ملحوظ على مستوى محافظة القنيطرة، وتمثل ذلك في مشاريع البناء ومشاريع الصرف الصحي والبنى التحتية وإصلاح الآليات بكافة أنواعها .‏

وبين العقلة أن الفرع يتطلع خلال عام 2018 بالإضافة إلى أعماله الموكلة اليه، إلى المشاركة بمشاريع إعادة الاعمار في خان الشيح وداريا والمعضمية، إذ يمتلك كوادر فنية مؤهلة قادرة على الانجاز، ويشارك الفرع بنشاطات الأدارة العامة للشركة ، وخاصة في مشروع التطوير الإداري، وخطة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية مع فريق التنمية الإدارية والمهندسين والفنيين الشباب، والاستفادة من تجارب التطوير الإداري في بلدان العالم على اختلاف أهوائها لفتح الآفاق وكيفية النهوض بها، وتذليل معوقات العمل والسبل الكفيلة بالنهوض بواقع الشركة لتنفيذ المشروعات الخدمية، والعمل على صيانة وإصلاح عدد من الآليات التابعة للشركة لوضعها في العمل.‏

ويشارك الفرع الجهات الفنية والإنشائية في المحافظة الخطوات المتخذة والمطلوبة لإعادة استخدام وتدوير الأنقاض للمباني المهدمة في الأحياء المطهرة من الإرهاب، والاستفادة منها في عملية إعادة البناء والإعمار، من خلال رؤية الشركة لكيفية تدوير الأنقاض للمباني المهدمة، وتصنيفها، وتهيئة منطقة العمل والإجراءات المتخذة قبل وأثناء التنفيذ واحتياجات السلامة العامة ، ومن ثم يتم البدء بمراحل العمل، المتمثلة بالقص والهدم وفرز المواد حسب النوع، لتتم بعدها عملية الطحن وإعادة التدوير لهذه المواد، ومن ثم يتم فرز المواد المطحونة إلى عدة أصناف حسب آلية الاستخدام، حيث يوجد هناك مخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عمليات الهدم والإزالة، لأن المواد الناتجة من تدوير أنقاض المباني تختلف مواصفاتها الفنية من منطقة إلى أخرى ، وهو ما يستوجب وضع معايير لهذه المواد بحيث تحقق المواصفات الفنية الخاصة والعامة لأعمال الطرق والجسور.