جرحى في انفجار بمدينة أمريكية

الأربعاء, 11 تموز 2018 الساعة 10:24 | سياسة, عالمي

جرحى في انفجار بمدينة أمريكية

جهينة نيوز

وقع انفجار في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأربعاء، وأدى إلى سقوط مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار وقع في مدينة ماديسون، بولاية ويسكونسن في أمريكا، وأنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى، مشيرة إلى أن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن.

وتحتوى المنطقة التي وقع فيها الانفجار على العديد من المحال التجارية والمطاعم، ويسكنها أكثر من 30 ألف نسمة.

وقامت الشرطة عقب الانفجار بإغلاق الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، بحسب "أسوشيتد برس" بينما سارعت وحدات الإطفاء إلى موقع الانفجار.


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