شويغو: امريكا تحاول زعزعة استقرار الوضع في سورية وإطالة أمد الأزمة فيها

جهينة نيوز

اكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع في سورية وإطالة أمد الأزمة فيها.

وقال شويغو ان الولايات المتحدة تنفذ استراتيجية الكولونيالية الجديدة المجربة بالفعل في العراق وليبيا. مبينا انها لم تخصص سنتاً واحداً للسوريين المتضررين حتى في الرقة.

واضاف اننا دعونا رئيس البنتاغون مراراً لمناقشة الأمن الدولي أو الإقليمي لكن واشنطن غير مستعدة بعد لحوار كهذا

واوضح شويغو ان إيران وتركيا تلعبان إحدى الأدوار الأساسية لاستقرار الوضع في سوريا.

واشار الى ان دمشق لم تطلب من موسكو تزويدها منظومات صواريخ اس-300 لكن روسيا مستعدة لبحث هذه المسألة.