الصين تهدد امريكا بإجراءات انتقامية إذا أقدمت على فرض رسوم إضافية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أن الصين صدمت بسياسة الولايات المتحدة التجارية، وتعتزم اتخاذ التدابير المضادة اللازمة إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة على السلع الصينية .

وجاء في بيان الوزارة: "تضر التصرفات الأمريكية بالصين والعالم كله ولكن أيضا ببلادهم، ولذلك لا يمكن للسلوك غير العقلاني أن يتمتع بالاحترام والثقة ".

وأكدت الوزارة أن الصين صدمت بسياسة الولايات المتحدة التجارية، والحكومة الصينية تعتزم مثلما كان هو الحال سابقا اتخاذ التدابير المضادة اللازمة دفاعا عن أهم مصالح الدولة بالإضافة إلى المصالح الأساسية للشعب الصيني.

وكانت قد قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية قولهم إن هذه الخطوة جاءت بعدما أخفضت جهود التوصل لاتفاق مع بكين.

ونقلت عن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قوله إن الرسوم التي ستفرضها أمريكا على الواردات الصينية الإضافية تصل إلى نسبة عشرة في المئة.