بوتين يهنئ ماكرون بتأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم

جهينة نيوز

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعبور منتخب بلاده إلى الدور النهائي بكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه بالدور نصف النهائي على بلجيكا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم الأربعاء: "مباشرة بعد مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم بين فرنسا وبلجيكا، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا أثناء المباراة".

وهنأ فلاديمير بوتين، إيمانويل ماكرون، وجميع المشجعين الفرنسيين بحرارة على فوز فريقهم في هذه المباراة، والوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مواجهة كرواتيا وإنجلترا، غدا، الأربعاء، 11 يوليو/تموز، في تمام السادسة مساء، بتوقيت غرينتش، على ملعب لوجنيكي، بالعاصمة موسكو.

وخرج المنتخب الروسي بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا، في الدور ربع النهائي.