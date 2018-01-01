أبراج يوم الأربعاء 2018/7/11 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/11: رومانسي، مثالي، متفائل، خيالي، حالم، غالباً ما ينفذ الخطط في حيوية ونشاط، متكيف، محبوب بشدة من الآخرين، نشيط بدنياً واجتماعياً ومنفتح على الآخر بحيوية الثرثرة، أيضاً بمعنى أنه لا يحب الهدوء، عنده دائماً تغيير حركة بحركته واتجاهه ووظيفته لأن عمله بفكر دائماً ويمكن محب للسفر، أحياناً يشعر بالذنب لأنه متمرد و ذو شعبية واسعة ويحرك الجماعات، في الفترة القادمة كان هناك تراجع للوراء على صعيد عائلي وعاطفي أو مشكلة سكنية لكن الحل بالأشهر القادمة انهاء بعض المشاريع، مكسب مالي، تسديد ديون، احتمال نزاع على صعيد الملك أو العقار أو ممتلك ينحل بالأشهر بين التاسع والعاشر بمقدورك أن تتقبل أي مشكلة بشكل ايجابي لأن النتيجة ستخدمك ويحدث مثلما تريد، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: من الصباح كثّف تحركاتك لأن في بحر النهار تواصل سهل حتى تعمل لقاءات مقابلات، تقدر أن تعبر عن رأيك بسبب الوتيرة السريعة، لكن المساء وغداً الوضع سوف يكون بانشغال بأمور عائلية احتمال بعض المصاريف أو ارباكات على صعيد شخصي أو عائلي أو الاهتمام بمشاكل متنوعة، انتبه لا تعمل خلاف وانتبه على صحتك، بمعنى يحمل لك بعض التنازلات مساءً ويمكن وجود بعض الأعطال تظهر مساءً بانتقال القمر للسرطان مولود الحمل.

الثور: جرّب من الصباح أن تتكيف مع الجو وانتبه لأوضاعك المالية، من المساء وغداً تشعر بارتياح وبإمكانك أن تقوم بجولة أو رحلة وتقدم أشياء جديدة، في الفترة القادمة اجتماعات تحركات لا تترك مجال لسوء التفاهم حاول أن تجد حل مشترك وأرضية صالحة للتعاون والخروج مع الأصدقاء، احتمال للبعض وجود فرصة واحتمال أيضاً أخ وجار يقف لجانبك مساءً مولود الثور.

الجوزاء: ما زال القمر عندك تستعيد دورك ومركزك ويساعدك على حل مسائل عالقة، ومن المساء وغداً بانتقال القمر من برجك إلى برج السرطان عليك أن تثبت وضعك المالي من خلال قرارات أو تحليل وإذا لك حق سوف تحصل عليه لكن بشرط لا تترك مجال لأي سنة تفسد علاقاتك، عالج الأمر بليونة، فرصة لمكسب مالي وخبر وأرباح ومكاسب عندك مولود الجوزاء.

السرطان: ما زال في بحر النهار شعور وتراجع نفسي وتأخير وتعب صحي من المساء استعد حتى تبدأ بتقلب صفحة جديدة وتعيش لحماسة كبيرة وحسم بعض من أمورك وتتوضح، بمعنى مساءً سوف تتألف قصص وتفرح وانفراج وسهولة بسير أحداثك المقبلة، في الأيام القادمة يوجد طاقة ونشاط، تدخل على أجواء جديدة يمكن أن تغير شيء في مظهرك وبشعبيتك وتصاعدك سوف يقوى لأن القمر وصل لبرجك مولود السرطان.

الأسد: من الصباح اطمئنان وتتصالح مع زميل أو صديق، وببحر النهار سوف تعيش لحظات وانسجام وتوافق، لكن في ساعات المساء احتمال تدخل بأجواء الملل وتراوح أعمالك مكانها، جرّب أن لا تحسم مسألة مهمة وانتبه من خطأ أو سرقة أو ضياع والأفضل ابتعد عن الأضواء، وتنهي أعمالك صباحاً والمساء تكون طويل البال مولود الأسد.

العذراء: تجنب الكلام المعسول، سوف تنشغل بمسؤوليات كثيرة، الأنظار عليك منتظرين منك أداء جيد وتكون قدوة للآخرين، مساءً سوف يكون مزاجك جيد وتحاط بالأصدقاء والأهل ومساءً سوف تكون مع تبادل الآراء والدعوات والزيارات والمواقف الداعمة لك، بمعنى مساءً نشاط اجتماعي لك مولوذ العذراء.

الميزان: من الصباح جرّب أن تنتبه من الكلام المعسول لا توقع نفسك بمؤامرات قانونية، وجرّب أن ترتب وضعك في بحر النهار لأن نهارك سريع ونشيط حتى تحدد أولوياتك وتخدم مصالحك، المساء وغداً يوجد عمل وعليك أن تثبت جدارتك بسبب مسؤولية طارئة يمكن أن يكون سبب وضع صحي أو عائلي أو بالعمل لذلك هدئ من روعك وكن جاهز ومستعد لأي تحدي مساءً مولود الميزان.

العقرب: لا تبالغ بمصروفك، يوجد خبر يخص مفاوضات أو يخصك أنت لكن لا بأس لتعمل اجتماعات وحوارات وتخص مسائل مالية أو تأمين، احتمال تفكر بسفر وتعود المعنويات ترتفع وتقوم بالاتصالات المهمة بانتقال القمر لبرج السرطان لا تتردد بالتعبير عن رأيك بمعنى افتح صندوقك وارمي الأشياء المزعجة لتقدم مساعدات لأحد من أفراد عائلتك، تتخطى أي مطب مولود العقرب.

القوس: لا داعي من الصباح أن تفتح مواضيع حساسة الحو ما زال متوتراً جرّب أن تفتح باب الحوار والمصالحة ولا تستخف الواجبات إطلاقاً وخاصةً احتمال بعض العرقلات والتأجيللت، لكن مساءً وغداً الوضع أفضل لتلطف الجو أيضاً يوجد حل مالي جرّب أن تدقق بالتفاصيل قبل أن تقدم على أي خطوة جديدة لأن بوجد تحسين في الأيام القادمة على وضعك المالي مولود القوس.

الجدي: لا يزال العمل متطلب، جرّب أن لا تلتهي عن جدول أعمالك، احتمال أن تضطر لطلب مساعدة من قريب أو صديق والمساء جرّب أن تحسن علاقاتك مع الشركاء حتى تشد الروابط بمحيطك وتجنب افتعال المشكلة مع أقرب الناس لك، انتبه من مخالفة قانونية وللبعض يوجد فرصةً رأي أو يمكن وجود شيء يتعلق بشراكة أو عقد شراكة، كن منطقي مساءً مولود الجدي.

الدلو: من الصباح فترة ايجابية مفيدة لمصلحتك قد يحمل لك في بحر النهار مصالحة أو نجاح والمساء وغداً لا ترتبط أمام الضغوطات ولا تعطي أهمية لأحد لأنه احتمال وجود عصي بالدواليب ويكون عمل بأكثر من مكان وتتحمس حتى تضعف جهودك لأن لا تهتم لإعطاء النتيجة وتهتم بصحتك وغذائك مولود الدلو.

الحوت: من الصباح احتمال أن تستقبل زوار وتلتقي بالآخرين وتهتم لمسألة عائلية ومنزلية وتناقش مواضيع متنوعة، جرّب أن تتفاهم الآراء ولا تعاند يمكن خبر عاجل يعيدك إلى المنزل، وغداً وضعك أفضل أو من المساء وضعك أفضل تتشارك وتتقرب الأحبة والأجواء الرومنسية جيدة، يزول التوتر والتعصيب، ومساءً يمكن أن تعوض وتسمع أخبار جميلة يكون عندك تغيير إقامة وخبر جيد وصوتك مسموع مولود الحوت.