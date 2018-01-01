فرنسا تحقق فوزا صعبا على بلجيكا وتتأهل لنهائي كأس العالم

جهينة نيوز:

عبر المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم بعد تغلبه على نظيره البلجيكي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم بنصف نهائي البطولة.

وسجل هدف المنتخب الفرنسي صامويل أومتيتي في الدقيقة "51" من زمن اللقاء.

وسيواجه المنتخب الفرنسي، الفائز من مباراة المنتخب الإنجليزي والكرواتي في 15 يوليو الجاري في المباراة النهائية.

بدأ المنتخب البلجيكي المباراة بصورة جيدة للغاية بالسيطرة على الكرة من أجل تسجيل هدف الأسبقية وسط تحفظ دفاعي من نظيره الفرنسي واللعب على الهجمات المرتدة.

ومنع تيبو كورتوا، حارس بلجيكا، كيليان مبابي من الحصول على تمريرة بول بوجبا الرائعة في ظهر المدافعين في هجمة مرتدة منظمة لديوك في الدقيقة "12" من زمن اللقاء.

وجاءت أول فرصة خطيرة للمنتخب البلجيكي عندما استلم جناح تشيلسي، إيدين هازارد في الجبهة اليسرى، الكرة في غياب دفاع المنتخب الفرنسي لكنه سدد بجوار قائم الحارس هوجو لوريس في الدقيقة "15".

وباغت بليز ماتويدي، متوسط ميدان يوفنتوس، تيبو كورتوا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة "17" لكم حارس بلجيكا تصدى لها بسهولة.

وكاد إيدين هازارد أن يفتتح التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 18" بعدما رواغ بافارد من الجبهة اليسرى وسدد لكن رافاييل فاران قام بدور لوريس بتحويل الكرة لركلة ركنية برأسية.

وتألق لوريس في تسديدة توبي ألدرفايريلد من داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي فرنسي لكن حارس توتنهام كان في الميعاد ومنع المنتخب البلجيكي من التقدم في الدقيقة "21".

وخلال نصف ساعة من اللقاء، سيطر المنتخب البلجيكي على الكرة وصنع فرص خطيرة على الحارس هوجو لوريس وسط اعتماد المنتخب الفرنسي على الهجمات المرتدة وسط تعادل سلبي بين المنتخبين.

وسدد أوليفيه جيرو، مهاجم المنتخب الفرنسي رأسية قوية بعد عرضية من بافارد في الدقيقة "31" لكنها مرت بجوار قائم الحارس تيبو كورتوا.

وأضاع جيرو فرصة التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة "31" بعدما استلكم عرضية أرضية من كيليان مبابي الذي كان في موقف تسلل لكن الحكم لم يحتسبه.

وتألق الحارس تيبو كورتوا في انفراد بافارد به في الدقيقة "39" بعدما استلم ظهير أيمن فرنسا، تمريرة رائعة من كيليان مبابي لكن حارس تشيلسي منعه من تسجيل هدف الديوك الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين الفرنسي والبلجيكي والذي استحوذ عليه منتخب الشياطين الحمر وخلق فرصة واحدة للتسجيل مقابل فرصتين لجانب الديوك بفضل لعبه على الهجمات المرتدة.

وواصل المنتخب البلجيكي السيطرة على الكرة الذي افتتح أول فرصة في الشوط الثاني برأسية من لوكاكو بعد عرضية من فيستل لكنها لم تكن دقيقة من مهاجم مانشستر يونايتد، بينما المنتخب الفرنسي استمر باللعب على الهجمات وسرعات مبابي وجيرو وجريزمان.

واستلم جيرو تمريرة رائعة من ماتويدي في الدقيقة "50" داخل منطقة الجزاء لكنه كومباني منعه من التسديد على الحارس هوجو لوريس لتخرج لركلة ركنية التي نجح من خلالها صامويل أومتيتي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة "51" من زمن اللقاء.

وأهدر جيرو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما تمريرة رائعة بالكعب من كيليان مبابي بعدما سدد بصورة سيئة في دفاع المنتخب البلجيكي في الدقيقة "54".

وأضاع كيفين دي بروين فرصة معادلة النتيجة لبلجيكا في الدقيقة "61" عندما حصل على كرة عائدة من رافاييل فاران داخل منطقة الجزاء بعدما سدد برعونة بكرة تصل بسهولة للوريس.

وكاد مروان فيلايني أن يسجل هدف التعادل لبلجيكا برأسية قوية في الدقيقة "63" بعد عرضية من درايز ميرتنز لكنه مرت بجوار القائم بصورة قريبة للغاية.

ومنع لوريس المنتخب البلجيكي من التعادل بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من فيستل في الدقيقة "80" من زمن اللقاء.

وتألق تيبو كورتوا في تسديدة أنطوان جريزمان في الدقيقة "93" بعد استلم الكرة خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها ببراعة وعاد الحارس مرة أخرى للتألق في التصدي لانفراد توليسيو في الدقيقة "96" لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بهدف دون رد.