مدرب كرواتيا: وجودنا في نصف نهائي المونديال ليس مفاجأة

جهينة نيوز:

قال الصربي زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا، إن وجود فريقه في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا ليست مفاجأة.

جاءت تصريحات داليتش قبل مباراة بلجيكا أمام إنجلترا غدًا الأربعاء في المربع الذهبي للبطولة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد داليتش "كرواتيا لديها لاعبون كبار يلعبون في أكبر الأندية، صحيح أننا لم نحقق نتائج جيدة في البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة ، كنا أقل من إمكاناتنا ، كان لابد من تغيير شيء للحصول على النتائج ".

وأضاف "وجود كرواتيا في الدور قبل النهائي ليست مفاجأة نظرًا لنوعية اللاعبين الموجودين حاليًا بالفريق".

وأشاد زلاتكو بلاعبه لوكا مودريتش قائلًا "أنا سعيد جدًا لوجوده في الدور قبل النهائي، ولكن جميع اللاعبين الآخرين أيضًا يستحقون الثناء، نحن لقد بنينا نجاحنا كفريق صغير، ونعمل لبعضنا البعض ولا نستسلم أبدًا".

واختتم تصريحاته بالقول "قمنا بتحليل إنجلترا، نعرف أين هي التهديدات، ستكون مباراة مختلفة عن الثلاث الأخيرة، نحن هنا للاستمتاع بالدور قبل النهائي، إنتاج كرة قدم جيدة والتأهل للنهائي".

وتعد هذه هي المواجهة السابعة بينهما، وفي ست مباريات سابقة، نجحت إنجلترا في تحقيق الفوز في 4 آخرها في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا (5-1) في 2009، فيما كان آخر فوز لكرواتيا في تصفيات كأس أمم أوروبا (3-2) في 2007، ولم يعرفا التعادل في أي مباراة بينهما.