"هدية صغيرة" من ترامب لبوتين!

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه جهز "هدية صغيرة" ليقدمها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة المزمعة بينهما في 16 يوليو تموز في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ونقلت صحيفة New York Daily News عن ترامب إجابته عن سؤال صحفيين لدى مغادرته البيت الابيض إذا ما كان قد حضر هدية للرئيس الروسي فقال: "لدي بالفعل هدية صغيرة له، لكن ستعرفون ما هي بعد أن أهديها إليه".

وردا على سؤال آخر، قال ترامب إنه لا يستطيع نعت بوتين بالصديق أو العدو، معتبرا أنه "منافس" له، مرجحا أن تكون المحادثات مع بوتين الجزء الأسهل من جولته الأوروبية، التي سيجري خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الـ 13 يوليو تموز، بعد مشاركته في قمة الناتو في بروكسل خلال اليومين التاليين.