امريكا تحذر رعاياها في بريطانيا خلال زيارة ترامب لها!

جهينة نيوز

أصدرت السفارة الأمريكية في لندن، اليوم الثلاثاء تحذيرا للأمريكيين في العاصمة البريطانية، وطالبتهم بالتواري عن الأنظار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق هذا الأسبوع، إذا تحولت الاحتجاجات المناهضة لزيارته إلى أعمال عنف.

ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الخميس القادم 12 يوليو / تموز، بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يخرج ألوف المحتجين في مظاهرات خلال زيارته، بما في ذلك خطط لإطلاق منطاد برتقالي اللون يظهر الرئيس الأمريكي على شكل طفل غاضب، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي حين تعتبر بريطانيا الولايات المتحدة حليفا وثيقا، فإن بعض البريطانيين ينظرون إلى ترامب على أنه فظ حاد الطباع، ولا يتفق مع قيمهم بشأن عدد من القضايا.

وأعلن أكثر من 50 ألف شخص موافقتهم على المشاركة في مظاهرة في لندن يوم الجمعة 13 يوليو / تموز، احتجاجا على زيارة ترامب، وإن كان من المقرر أيضا خروج تجمعات مضادة للترحيب به.

وقالت السفارة الأمريكية في التحذير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "يتم التحضير لمظاهرات بأعداد كبيرة في الفترة من 12 إلى 14 يوليو تموز التي تواكب زيارة رئيس الولايات المتحدة للمملكة المتحدة".

وأضافت "من المتوقع أن تجتذب عدة فعاليات حشودا كبيرة وسيكون هناك إغلاق للطرق فيما يتصل بتلك الأحداث".